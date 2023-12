Atalanta-Milan 3-2, Muriel: “Abbiamo giocato una grande partita, colpo di tacco giocata di istinto”

“Abbiamo fatto una grande partita, tenendo duro mentre loro avevano balla ed essendo bravi a fare gol. Ci siamo riscattati dopo Torino, questa è la strada”. Queste le parole di Muriel, ai microfoni di Dazn, dopo il gol vittoria nel successo dell’Atalanta sul Milan per 3-2. “Il colpo di tacco? Sono giocate che escono al momento. Non potevo coordinarmi in altro modo. Mi metto sempre a disposizione del mister, dei compagni e del club”.