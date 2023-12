Atalanta-Milan 3-2, Gasperini: “Vittoria meritata, importante fare punti contro una big”

Gasperini ha commentato nel post partita il successo allo scadere contro il Milan per 3-2: “Abbiamo giocato un buon primo tempo, ma nel secondo tempo abbiamo dimostrato la squadra che siamo. Era importante raccogliere punti contro una big, cosa che quest’anno non ci è quasi mai successa. Il gol nel finale è il risultato di una vittoria meritata. Muriel ha fatto un gol straordinario, assurdo che i tifosi lo fischino. Lookman gioca sempre bene, oggi ha dato qualcosa in più”.