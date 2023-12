Atalanta, Lookman: “Vittoria importante dopo Bologna”

L’attaccante dell’Atalanta Ademola Lookman, autore del gol vittoria contro il Lecce, ha parlato così nel post partita ai microfoni di DAZN: “Questa vittoria è molto importante per noi perché la settimana scorsa non abbiamo fatto risultato contro il Bologna, quindi era importante tornare a conquistare i tre punti“. Il numero 11 orobico ha poi proseguito: “Abbiamo una bella squadra, con giocatori forti. Io andrò in Coppa d’Africa ma i miei compagni faranno un ottimo lavoro, ho fiducia in loro. Mi mancherà Bergamo? Sì tanto, non vedo l’ora di tornare qui“. Il nigeriano è stato convocato dalla Nigeria: l’esordio è fissato contro la Guinea Equatoriale, il 14 gennaio.