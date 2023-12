Futuro Mbappé: il rinnovo è incerto, ma il PSG rimane fiducioso

Il futuro di Kylian Mbappé rimane sempre un’enigma da svelare, con il Real Madrid che rimane sempre alla finestra in attesa di sviluppi importanti. Il fenomeno francese dovrà discutere il rinnovo con il PSG, con i Blancos che invece che penserebbero all’ex Monaco nel momento in cui ci fosse una fimata grigia per il prolungamento del giocatore.

Fin qui il Psg non ha incontrato il giocatore, pur sapendo che si sarebbe trovato in questo situazione. Secondo L’Équipe, il club della capitale francese sarebbe comunque ottimista sul rinnovo di Mbappé. Anche perché, qualora dovesse andar via, non andrebbe ad intaccare le casse del club, visto che le parti lo scorso anno hanno concordato la rinuncia da parte del calciatore al premio fedeltà. Un altro motivo che rende ottimisti il Qatar e Al Khelaifi è che Mbappé, in privato, avrebbe dichiarato di essere felice a Parigi. Florentino Perez attende alla finestra.