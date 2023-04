Duerocche, oltre 3000 iscritti per la corsa prevista martedì 25 aprile

E’ tutto pronto per la cinquantaduesima edizione della Duerocche, evento di running che andrà in scena nella giornata di martedì 25 aprile nel Trevigiano, tra Cornuda e Asolo. La prima edizione si è svolta nel 1972, poi la Duerocche si è sviluppata sino ai giorni nostri, coinvolgendo ogni anno migliaia e migliaia di appassionati. Il 2022 ha rappresentato la ripartenza, mentre il 2023 sarà il momento della conferma di questa grande corsa per la quale si respira già un certo entusiasmo, tanto che le iscrizioni hanno già superato quota tremila.

La prima a scattare, alle 7, sarà lo Scarpa Ultratrail 51K, la prova regina, 51 km con 2.640 metri di dislivello. Alle 7.30 toccherà alla Alpik Storica 15K, la prova sui 15 km, con dislivello di 720 metri, che si svolgerà sul tragitto più classico, da Asolo a Cornuda, per la quale le iscrizioni sono già sold out. Il nuovissimo Pharmasport Trail 35K, 35 km con 1800 metri di dislivello positivo, scatterà alle 8.30, proponendosi come la grande novità dell’edizione 2023. Mezz’ora più tardi, alle 9, spazio al Passsport Trail da 22K, 22 chilometri con 960 metri di dislivello positivo. E infine, alle 9.30, i due classici percorsi aperti a tutti, il Banca delle Terre Venete Cross Country 6K (6 km con 110 metri di dislivello positivo) e il Round Cross Country 12K (12 km con 490 metri di dislivello positivo).

Per quanto riguarda lo Scarpa Ultratrail è previsto anche il passaggio in cima alla Rocca monumentale di Asolo, momento particolarmente emozionante, già riproposto nel 2022 dopo un’assenza che, tra i lavori di restauro del monumento e la pandemia, durava dal 2016. Per ragioni di sicurezza, sopra la Rocca, sarà obbligatorio camminare, pena la squalifica. Gli atleti avranno così a disposizione qualche istante in più per godersi il panorama che si ammira dal simbolo per antonomasia della città di Asolo.