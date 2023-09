Atalanta, Lookman: “Felice per gol e vittoria, Gasperini ha una grande mentalità”

Al termine della sfida vinta per 2-0 dall’Atalanta contro il Cagliari, l’autore del gol del vantaggio Ademola Lookman ha manifestato la sua gioia ai microfoni di DAZN: “Sono felice per la vittoria, era molto importante, oltre che per il gol che ho segnato“. Poi il nigeriano si è soffermato su De Ketelaere, che ha cominciato benissimo la sua avventura con la Dea: “È un giocatore molto intelligente, è un piacere giocare insieme a lui. Abbiamo una grande squadra e ci divertiamo con tutti. Gasperini? Per me è la seconda stagione qui, sto lavorando duro con un tecnico dalla grande mentalità. Il Verona nel prossimo turno? L’obiettivo è vincere ancora, così come in Europa League. Ne abbiamo perse due fuori in casa, vogliamo rifarci“.