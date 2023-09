Udinese-Fiorentina, infortunio Dodò: si sospetta una distorsione al ginocchio destro

Subito una nota stonata per la Fiorentina nei primi minuti di gioco contro l’Udinese in Friuli. Sugli sviluppi di un contrasto all’altezza della bandierina, Dodò è rimasto a terra chiedendo subito il cambio. L’esterno viola è stato subito soccorso dallo staff medico e non è riuscito ad abbandonare il terreno di gioco sulle sue gambe. E’ stato sostituito da Kayode ed è stato portato in braccio fuori dal campo. Segnali che non inducono all’ottimismo. Si sospetta una distorsione al ginocchio destro, questa la prima valutazione dell’infortunio. Le sue condizioni verranno meglio valutate nelle prossime ore.