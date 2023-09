Canoa, Mondiale Lee Valley 2023: Stefanie Horn esce in semifinale nello slalom

Nell’ultima giornata di gare del Mondiale di canoa in Gran Bretagna, a Lee Valley, Stefanie Horn viene eliminata in semifinale quando un posto all’ultimo atto sembrava pienamente alla portata. L’italo tedesca era in testa dopo tre quarti di gara davanti a Camille Prigent, Eva Tercelj ed Angele Hug. Nella fase di roll Horn ha perso il controllo della sua imbarcazione ribaltandosi e perdendo una grandissima occasione per arrivare in finale. L’oro va all’inglese Woods, davanti a Prigent e Tercelj.