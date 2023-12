Atalanta, lesione alla coscia per Djimsiti: niente Milan, a rischio anche la Salernitana

Pessime notizie per l’Atalanta, che perde un’importante pedina in difesa. Gli esami a cui si è sottoposto Berat Djimsiti, vittima di un infortunio che l’ha costretto a lasciare anzitempo il terreno di gioco contro il Torino, hanno infatti evidenziato una lesione di primo grado al muscolo otturatore interno sinistro. Il difensore albanese salterà dunque la gara contro il Milan, in programma sabato 9 dicembre. A rischio anche la sua presenza per la gara seguente, contro la Salernitana.