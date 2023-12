Coppa Italia Primavera 2023/2024: Milan e Inter ai quarti, Juventus eliminata dalla Lazio

Definiti i quarti di finale della Coppa Italia Primavera 2023/2024, con sole otto squadre rimaste in corsa. La giornata odierna si è aperta con una grande sorpresa visto che il Napoli è riuscito a superare di misura il Lecce grazie a una rete di Mazzone. Contro pronostico anche il successo della Lazio, sempre per 1-0 (gol di D’Agostini) contro la Juventus.

TABELLONE E ACCOPPIAMENTI

Tris del Torino, che nella ripresa ha reagito al vantaggio dell’Udinese segnando tre reti nel giro di un quarto d’ora e imponendosi per 3-2. I granata se la vedranno ora contro l’Inter, vittorioso per 3-1 sull’Atalanta. Al vantaggio di Spinacce aveva risposto Riccio, ma nel secondo tempo Di Maggio e Sarr hanno regalato il passaggio del turno ai nerazzurri sponda milanese.

Tutto facile per il Milan, che ha travolto l’Empoli per 4-0 – gol di Liberali, Stalmach, Magni e Paloschi – e sfiderà ora la Fiorentina, capace di superare per 1-0 il Genoa grazie alla rete di Scuderi. Vittoria per 1-0 anche per la Roma, targata Pisilli, contro il Cesena, mentre infine il Sassuolo ha sconfitto in rimonta la Cremonese per 3-1: sugli scudi Knezovic, autore di una doppietta.