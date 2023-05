Atalanta-Juventus, Vlahovic ammonito per l’esultanza polemica dopo i cori razzisti: il precedente Lukaku

Dusan Vlahovic ammonito da Doveri per la sua esultanza polemica nei confronti dei tifosi dell’Atalanta, che per quanto riguarda alcuni di loro stipati nella curva hanno insultato il serbo rivolgendogli dei cori di tipo discriminatorio e razzista, come “sei uno zingaro”, fatto che ha costretto l’arbitro a interrompere per alcuni secondi la partita facendo diffondere dallo speaker un messaggio sulla possibile sospensione della partita in caso di cori reiterati.

E torna alla mente, allora, il precedente di Romelu Lukaku, insultato in Coppa Italia proprio dai tifosi della Juve, ammonito e con quel giallo espulso, squalificato per una giornata dal giudice sportivo con sanzione confermata dalla Corte Sportiva d’Appello, salvo poi l’intervento “in via eccezionale” del presidente della Figc Gravina, che ha di sua iniziativa cancellato il cartellino giallo al belga, tornato dunque a disposizione. Da capire se anche nel caso del serbo, che comunque non era diffidato e dunque non salterà la prossima sfida, arriverà una decisione di questo tipo che andrebbe a cancellare l’ammonizione rimediata.