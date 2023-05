Sassuolo-Bologna, Motta: “Dobbiamo avere il giusto approccio. Arnautovic? Sarà parte del gruppo”

Il tecnico del Bologna, Thiago Motta, alla vigilia del match contro il Sassuolo valevole per la trentaquattresima giornata del campionato di Serie A 2022/2023, ha parlato in conferenza stampa: “Non voglio vedere l’avvio di partita avuto con l’Empoli, dobbiamo approcciare bene alla gara. La fase difensiva è un compito di tutti, questo l’ho sempre detto. Per la prossima partita, sotto questo punto di vista, dobbiamo essere squadra, difendere bene e non lasciargli spazi. Affrontiamo una squadra forte, che ha giocatori di qualità. In questo momento se gli si lascia la palla ti mette in grande difficoltà. Mi aspetto il miglior Sassuolo possibile in questo momento, ma noi siamo pronti”.

Marko Arnautovic tornerà a disposizione dopo il lungo periodo di stop a causa di un infortunio: “Farà parte del gruppo e lo stiamo accompagnando con un lavoro personalizzato in modo tale da aiutarlo a tornare in piena forma. Sono convinto che possa dare una mano ai compagni e alla squadra. Manca poco alla fine della stagione e non vogliamo correre il rischio di perderlo ancora. Arnautovic e Zirkzee sono due giocatori che devono occupare meglio l’area di rigore. Amano abbassarsi”.