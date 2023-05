Serie B 2022/2023, Genoa promosso in Serie A: Ascoli battuto e il Bari frena a Modena

Il Genoa è promosso in Serie A con due giornate di anticipo. La squadra di Gilardino (in tribuna per squalifica) batte 2-1 l’Ascoli al Ferraris e sfrutta il pareggio del Bari a Modena per festeggiare la promozione in massima serie. Dopo 16′ il Genoa è già in vantaggio. Sugli sviluppi di un corner dalla destra, Sturaro incorna e colpisce la traversa, ma sul rimbalzo arriva il colpo di testa vincente di Bani. L’Ascoli subisce il contraccolpo e un minuto dopo rischia di prendere il secondo gol. Fa tutto Strootman che si presenta al limite dell’area e scocca un tiro che sibila a lato. La risposta dell’Ascoli è affidata all’estro di Gondo che da posizione impossibile tenta una rovesciata ma il primo palo gli nega la gioia dell’eurogol. Prima del 45′, il Genoa sfiora nuovamente il 2-0: Gudmundsson inventa per Frendrup che fa da sponda per il tiro a botta sicura da due passi di Strootman, ma Leali dice no con un grande intervento.

L’estremo difensore si ripete ad inizio ripresa su Gudmundsson, ma al 62′ non può nulla per evitare il raddoppio. Dopo un cross su calcio piazzato, Bellusci prolunga di testa la sfera ma serve involontariamente di testa un assist per il tiro vincente di Badelj da pochi passi. Il Genoa ha anche la palla del 3-0 dopo un fallo di Leali in area su Sanelli, che aveva rubato il possesso ad Adjapong: Sozza indica il dischetto, ma il portiere bianconero ipnotizza Coda. E pochi istanti dopo, arriva il gol di Marsura su assist di Collocolo. Lo spavento dura poco, fino al boato del Ferraris per il gol del Modena che fissa sull’1-1 il punteggio col Bari. La festa può scattare e lo scontro diretto dell’ultima giornata sarà solo una formalità per il Genoa, che torna in Serie A dopo solo un anno di B e fa compagnia al Frosinone.

Il Bari si illude al 34′ con il gol di Ricci, ma nel finale un rigore di Diaw spegne il sorriso dei ragazzi di Mignani, che salgono solo a 62 punti. Alle sue spalle il Sudtirol batte la Ternana 1-0 con il gol di Curto (42′). Il Frosinone, già promosso, batte il Pisa 3-1, la Reggina ha avuto la meglio del Como per 2-1. Pareggio tra Cosenza e Venezia.