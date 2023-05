Torino-Monza, programma e telecronisti Dazn Serie A 2022/2023

Il programma e i telecronisti su Dazn di Torino-Monza, match valido per la trentaquattresima giornata di Serie A 2022/2023. Scontro della tranquillità allo stadio Olimpico – Grande Torino, ma i granata e i brianzoli non vogliono fermarsi qui e cercano altri punti per migliorare ulteriormente la loro classifica nella parte sinistra. Chi vincerà? Appuntamento fissato per domenica 7 maggio alle ore 15.

Torino-Monza sarà visibile su Dazn con la telecronaca di Riccardo Mancini e Stefan Schwoch.