Giochi Europei Cracovia 2023, il medagliere finale: l’Italia sfonda quota 100

Il medagliere finale dei Giochi Europei 2023, che si sono svolti da mercoledì 21 giugno a domenica 2 luglio a Cracovia, in Polonia. La vittoria è andata all’Italia, che ha dominato in lungo e in largo ed ha potuto festeggiare con un giorno d’anticipo. In totale, gli azzurri hanno ottenuto la bellezza di cento medaglie, piazzandosi in prima posizione davanti alla Spagna e all’Ucraina, che completano questo speciale podio. Germania quarta per un oro in meno rispetto agli ucraini, completano la top ten Francia, Polonia, Gran Bretagna, Ungheria, Turchia ed Olanda. Di seguito, il medagliere finale dei Giochi Europei di Cracovia 2023 con il relativo numero di medaglie d’oro, d’argento e di bronzo per tutte nazioni.

Medagliere Giochi Europei Cracovia 2023

(medaglie d’oro-medaglie d’argento-medaglie di bronzo)