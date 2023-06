Atalanta, già esauriti gli abbonamenti in Curva Nord

La prima certezza dell’Atalanta all’inizio della seconda fase di prelazione della campagna abbonamenti 2023-2024 è che la Curva Nord Pisani del Gewiss Stadium di Bergamo, il settore tradizionalmente più caldo del tifo nerazzurro, è andata esaurita alle 11 di stamattina dopo che un centinaio di tifosi è rimasto accampato sui gradini della Curva Nord stessa dalle 23 di venerdì sera per guadagnare la precedenza all’apertura degli uffici preposti. La prima fase (9.459 tessere), iniziata il 16 e conclusa il 22 giugno, riguardava la conferma di posto e settore degli abbonati della scorsa stagione. La seconda, cominciata alle ore 10 di sabato 24 giugno, consente la scelta del posto, ove ancora invenduto, agli ex tesserati della Curva Sud in ricostruzione e dei Distinti Sud (750 posti) ora riservati agli ospiti durante la terza tranche del restyling dell’impianto cittadino. Alle ore 20 si chiude la prima giornata della seconda fase, destinata a concludersi sempre alla stessa ora di giovedì 29: finora, su 14.568 posti disponibili per i sostenitori dell’Atalanta, ne sono già stati occupati 10.570.