Golf, Luiten in testa a Monaco di Baviera dopo il terzo giro. Edoardo Molinari terzo

Dopo il terzo giro del Bmw International Open di golf, in corso di svolgimento a Monaco di Baviera, in Germania, l’olandese Joost Luiten, con una prova bogey free in 65 (-7) su un totale di 202 (71 66 65, -14), guida la classifica con tre colpi di vantaggio sul suo connazionale Daan Huizing, 2/o con 205 (-11). Buona prestazione di Edoardo Molinari (66 74 66), che si è reso protagonista di una rimonta fino al terzo posto con 206 (-10) al fianco del neozelandese Daniel Hillier e del sudafricano Thriston Lawrence. Il torinese dopo un bogey iniziale ha realizzato 7 birdie, di cui uno alla buca 18, l’ultima di giornata.

Molinari, tra i vicecapitani del team Europe alla Ryder Cup di Roma, in programma dal 29 settembre all’1 ottobre di quest’anno, si è distinto fin qui come il migliore tra gli azzurri in gara. Guido Migliozzi è ventunesimo con 211 (-5), mentre i romani Filippo Celli e Renato Paratore occupano rispettivamente la 41/a (214, -2) e la 50/a (215, -1) piazza.