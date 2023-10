Probabili formazioni Roma-Monza: nona giornata Serie A 2023/2024

Le probabili formazioni di Roma-Monza, match della nona giornata di Serie A 2023/2024. Fischio d’inizio alle 12:30 di domenica 22 ottobre nella cornice dell’Olimpico. Difficile il recupero di Lorenzo Pellegrini e Paulo Dybala per Josè Mourinho. Da valutare invece Chris Smalling, Diego Llorente e Renato Sanches. Di fronte c’è una delle sorprese del campionato con Raffaele Palladino che vuole continuare ad essere protagonista. La partita sarà trasmessa in diretta su Dazn e Sky, oltre che in streaming su Sky Go. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle, le parole dei protagonisti e la moviola.

ROMA – Situazione da valutare in infermeria. Pellegrini e Dybala out. Smalling, Llorente, Llorente potrebbero farcela, ma potrebbe prevalere la precauzione. Lukaku e Belotti pronti in attacco.

MONZA – Non si esclude una chance per Vignato dopo il gol nel turno precedente. Con lui Colpani e Colombo. Pessina e Gagliardini sicuri di una maglia a centrocampo.

Le probabili formazioni di Roma-Monza

Roma (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Llorente, Ndicka; Karsdorp, Cristante, Paredes, Aouar, Spinazzola; Belotti, Lukaku

Ballottaggi: Llorente 55% – Bove 45% (con Cristante in difesa)

Indisponibili: Pellegrini, Dybala, Llorente (in dubbio), Smalling (in dubbio), Renato Sanches (in dubbio)

Squalificati: –

Monza (3-4-2-1): Di Gregorio; D’Ambrosio, Pablo Mari, Caldirola; Ciurria, Pessina, Gagliardini, Kyriakopoulos; Colpani, Vignato; Colombo

Ballottaggi: –

Indisponibili: Caprari

Squalificati: –