Atalanta, Gasperini: “Scamacca a disposizione, Bologna avversario peggiore da affrontare”

L’allenatore dell’Atalanta Gasperini ha parlato, ai microfoni di Sky Sport, dell’imminente sfida di campionato con il Bologna di Thiago Motta: “La notizia è il rientro di Scamacca e non solo. Saranno tutti a disposizione tranne Toloi e Palomino. In questo momento il Bologna è la squadra peggiore da affrontare. Hanno fatto bene contro l’Inter in Coppa Italia ed è dal girone di ritorno dello scorso anno che sono al livello delle grandi squadre. Meritano la posizione di classifica in cui si trovano. Thiago Motta era un giocatore incredibile per la sua tranquillità e la sua intelligenza tattica. Sarà bello rivederci in una partita così importante”.

Infine sulla Superlega: “Bisogna capire perché è stata bocciata. Gli effetti della sentenza si sentiranno nei prossimi mesi o anni. Il calcio deve essere di tutti”.