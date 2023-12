Torino-Udinese, allo stadio presente anche Sonego. Il tennista: “Tutti dobbiamo tifare i granata”

Alla vigilia di Torino-Udinese Lorenzo Sonego, fresco Campione di Davis, ha voluto lanciare un messaggio per caricare l’ambiente granata in vista del march. Il periodo che sta attraversando la squadra di Juric è positivo, con l’Europa vicina. Per questo vincere il match contro l’Udinese vorrebbe dire tanto. Per questo è arrivato anche il messaggio del tennista per caricare l’ambiente.

“Sarò allo stadio a fare il tifo per il Toro, dovete esserci tutti perché è importante“: attraverso un breve videomessaggio sui profili social del club granata, il tennista Lorenzo Sonego ha annunciato la sua presenza al Grande Torino per la sfida di sabato contro l’Udinese.