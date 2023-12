Verso Hellas Verona-Cagliari, Baroni: “Vicini al presidente. Faraoni non recupera”

E’ la vigilia del match fra Hellas Verona e Cagliari, con il mister degli scaligeri Baroni che ha parlato in conferenza stampa. Tanti i temi trattati dall’allenatore del Verona che ha voluto sottolineare la vicinanza di tutto il gruppo squadra al presidente Setti che non sta vivendo un periodo feliccissimo.

Le parole di Baroni in conferenza: “Questo è l’intento di tutti, c’è una partita difficile ma la squadra si è preparata bene e ho la certezza che domani darà tutto. Il presidente è molto vicino alla squadra e la squadra è molto vicina al presidente, cercheremo tutti di spingere forte consapevoli che quella di domani sarà una partita importante. Faraoni ancora non è del tutto recuperato, valuteremo per la prossima settimana, Magnani invece ha lavorato con la squadra e lo ritengo recuperato, abbiamo un piccolo problema con Serdar che ha preso un pestone in allenamento e domani non sarà disponibile.

E ancora: “Le voci di mercato non le ascolto molto, il giocatore a Firenze poteva anche andare in campo subito, da questo punto di vista c’è la piena disponibilità del ragazzo e ritengo che possa darci una mano. n rigore si può anche sbagliare, poi quella palla lì sembrava non potesse entrare in nessuna maniera. Credo che ci sono dei momenti in cui gli episodi ci penalizzano“.