Atalanta, Gasperini: “Abbiamo bisogno della miglior versione di Muriel e Zapata. Trofei? Non mi mancano”

Gian Piero Gasperini, intervistato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Sassuolo, si è espresso sullo stato della squadra e sulla partita persa con l’Inter nei quarti di finale di Coppa Italia. “La strada principale per raggiungere l’Europa resta quella del campionato – ha dichiarato il tecnico nerazzurro –. L’Inter, nella gara di Coppa Italia, ha fatto sicuramente di più rispetto a noi, anche se ci sono state occasioni importanti anche sponda Atalanta. Usciamo dalla competizione a testa alta e continuiamo sulla strada che abbiamo percorso fin qui. L’Atalanta ha polverizzato tutti i suoi record negli ultimi anni: non abbiamo vinto lo scudetto, c’è qualche rammarico in più per la Coppa Italia viste le due finali raggiunte, ma questa squadra sta performando ad un livello che in passato non aveva mai nemmeno sfiorato. I trofei non mi mancano quanto leggo tutti i record che abbiamo battuto. Napoli? Quello che stanno facendo è straordinario, stanno viaggiando a un ritmo anche superiore rispetto a quanto accaduto negli anni di Maradona”.

Un commento su Luis Muriel e Duvan Zapata, descritti come due pedine fondamentali per i successi dell’Atalanta in questa stagione: “Per raggiungere i nostri obiettivi abbiamo bisogno di avere Muriel e Zapata alla massima condizione. Duvan è stato recuperato, Luis sta facendo di tutto per recuperare in breve tempo. Per quanto concerne gli altri, Zappacosta potrebbe rientrare dalla prossima settimana, mentre Palomino ha bisogno di sette giorni in più, sebbene sia in anticipo sul proprio programma di recupero”.

Infine, una riflessione su Alessio Dionisi e sul suo Sassuolo, prossima avversaria dell’Atalanta. “Dionisi è un allenatore giovane e il Sassuolo è la società adatta a quello che cerca in questa fase della sua carriera. Il 5-2 contro il Milan è stato un risultato eclatante, ma al di là di quello hanno sempre giocato molto bene, parliamo di una squadra che ha dimostrato di avere delle qualità importanti”.