Lecce, Baroni: “Cremonese squadra dai grandi valori. Mercato? Siamo contenti”

Alla vigilia di Cremonese-Lecce, ha parlato Marco Baroni in conferenza stampa per analizzare il momento vissuto dai giallorossi. Dopo una striscia positiva che ha spinto i salentini lontani dalla zona retrocessione, è necessario reagire alle ultime due sconfitte per non insinuare dubbi nella buona cavalcata di cui è stato protagonista fin qui il team pugliese.

“Siamo incorsi in due battute d’arresto dopo aver giocato due ottime gare – ha affermato Baroni –: abbiamo fatto più tiri, passaggi e cross rispetto alle nostre avversarie. È questione di episodi, ma ciò che conta è la prestazione, io parto sempre da qui. Vittoria, sconfitta, sono percorsi che ci stanno in un campionato, ma ora è necessario giocare le prossime partite con attenzione, determinazione e con la capacità di non uscire mai dalla gara”.

Quello con la Cremonese sarà un match importante per incamerare altri punti preziosi nella corsa salvezza. “È uno scontro diretto, incontro in cui bisogna fare un passo avanti in termini di attenzione, voglia e coraggio. Dobbiamo avere rispetto, ma non paura: la Cremonese è una squadra dai grandi valori, dovremmo far lavorare bene le nostre gambe in partita e dimostrare tutta la voglia che abbiamo di portare a casa un risultato positivo”.

Infine, un commento sul mercato di gennaio, che ha visto il Lecce rinforzarsi con Romagnoli, Ceccaroni, Bruns, Cassandro e Maleh. “Siamo contenti perché non era una sessione di mercato facile. Abbiamo ingaggiato alcuni ragazzi che incarnano i valori di questo Lecce, i quali ci danno qualità ed esperienza. Si sono tutti già inseriti bene nel gruppo”.