Liverpool, Klopp: “Mercato del Chelsea? Non capisco come sia possibile”

Intervistato in conferenza stampa alla vigilia di Wolverhampton-Liverpool, Jurgen Klopp ha posto dei dubbi sul mercato faraonico del Chelsea, con i Blues che, durante la sessione di gennaio, hanno speso da soli più di quanto fatto da tutti i club di Serie A, Liga, Ligue 1 e Bundesliga messi insieme. “Non dirò nulla senza il mio avvocato – ha affermato il tecnico tedesco –. Non capisco queste cose, cosa uno può fare e cosa no. Hanno speso tanti soldi per tanti ottimi giocatori. Non capisco come sia possibile, ma non fa parte del mio lavoro spiegarlo”.

“Con il Brighton in coppa non avremmo dovuto perdere, ma è successo – ha proseguito Klopp, commentando i tanti alti e bassi della sua squadra –. Stiamo procedendo nella giusta direzione, anche se certi non gol non andrebbero subiti così facilmente. Il calendario non mi preoccupa, mi interessa sfruttare il tempo a nostra disposizione per migliorare. Lotteremo per ottenere risultati positivi: c’è ancora tanto in palio, manca metà stagione alla fine. Dobbiamo dimostrare di poter vincere più partite di fila: non è del tutto negativo stare male dopo una sconfitta, è quella sensazione che ti spinge a fare meglio nei prossimi incontri”.