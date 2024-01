Milan, Sky: assalto per Buongiorno, Colombo sul piatto per convincere Cairo

Assalto per Alessandro Buongiorno. Secondo Sky Sport, è questo il piano del Milan, che non vuole mollare la presa e vuole a tutti i costi provare ad accaparrarsi il forte difensore centrale del Torino, per far fronte all’emergenza soltanto tamponata col rientro alla base di Gabbia. L’offerta verrà alzata a livello economico per convincere Cairo, e sul piatto verrà messo anche Lorenzo Colombo, ora in prestito al Monza, a titolo definitivo. Nelle prossime ore si capirà se i granata faranno muro o si siederanno al tavolo delle trattative.