Atalanta, Ederson rivela: “Avevo tante offerte, ma ho sempre voluto soltanto la Dea”

Il centrocampista dell’Atalanta, Ederson, nel corso di un’intervista rilasciata a ‘La Gazzetta dello Sport’, ha commentato questa sua prima stagione con la maglia nerazzurra, che lui ha fortemente voluto la scorsa estate: “Mi sono arrivare molte offerte, ma ho sempre voluto soltanto l’Atalanta perché ha un progetto ambizioso. Vogliamo tornare in Europa e qui posso maturare tanto come calciatore. Il nostro obiettivo è fare il massimo per giocarci la possibilità di accedere in Champions League, siamo lì. Ad ogni modo la priorità è tornare in Europa”.

Il brasiliano ha raccontato anche l’adattamento agli allenamenti e al gioco di Gian Piero Gasperini: “Per me inizialmente è stata molto dura, infatti ho dovuto lavorare tanto sull’aspetto mentale perché le gambe seguono la testa. Anche se si è stanchi, bisogna sempre pensare di non aver fatto abbastanza. Sicuramente mi trovo più a mio agio da mediano rispetto al ruolo di trequartista. Mi piace arrivare a calciare partendo da lontano”.