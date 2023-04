Highlights e gol Torres-Carrarese 1-1, girone B Serie C 2022/2023 (VIDEO)

di Daniele Forsinetti 1

Gli highlights e i gol di Torres-Carrarese, match valevole per la trentaseiesima giornata del girone B campionato di Serie C 2022/2023, in cui i padroni di casa non sono riusciti ad andare oltre un pareggio per 1-1 contro la formazione ospite: all’iniziale vantaggio rossoblù firmato da Adama Diakité ha risposto il gol messo a referto da Kleis Bozhanaj. In virtù di questo risultato i toscani restano al quarto posto con 59 punti, mentre i sardi salgono al tredicesimo posto a quota 39. Ecco il video delle azioni salienti e delle marcature della partita.