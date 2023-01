Serie C 2022/2023: Crotone tiene passo del Catanzaro, Monopoli battuto

Il Crotone batte il Monopoli e tiene così il passo del Catanzaro, nella rincorsa al primo posto del girone C della Serie C 2022/2023. Un successo maturato tutto nel secondo tempo: Vitale e Chiricò firmano il doppio vantaggio, poi ridotto a un solo gol dai padroni di casa: termina 1-2.

SERIE C 2022/2023: RISULTATI E CLASSIFICHE

LA PARTITA – Il Monopoli ha la prima occasione, con Golemic a liberare l’area, poi all’11’ il Crotone si vede annullare un gol: Chiricò pennella il cross, Cuomo ci arriva e insacca, ma commette fallo spingendo Bizzotto. Il primo tempo poi scorre senza particolari sussulti, con i soli tentativi di rilievo da parte di Viteritti e Gomez. È in avvio di secondo tempo che la partita si sblocca. Dopo appena 40″, infatti, Chiricò pesca Vitale, che di testa sigla il suo primo gol in campionato portando avanti i suoi. Lo stesso Chiricò, poi, trova il raddoppio con la sua azione tipica: giocata a rientrare dall’esterno e mancino sul secondo palo che non lascia scampo a Vettorel.

Il secondo tempo prosegue con il Crotone che sembra in controllo della partita, ma al 78′ ecco l’episodio che riapre il match: Awua abbatte Manzari in area, procurando il calcio di rigore per la formazione di casa. Dal dischetto, Starita non sbaglia.