Atalanta, Marino: “Troveremo un Milan al completo, non abbiamo obiettivi da raggiungere”

Umberto Marino è intervenuto ai microfoni di DAZN a pochi minuti dal calcio d’inizio del match di Serie A Milan-Atalanta: “Il campionato è ancora lungo, stasera troveremo un Milan al completo e una cornice di pubblico importante – ha affermato il direttore generale degli orobici – Obiettivo da raggiungere? Non ne abbiamo. Cerchiamo di migliorarci e di fare il massimo, ma siamo orgogliosamente una provinciale. Vogliamo essere noi stessi e valorizzare i giovani“. Infine, sull’inchiesta Prisma e le possibili conseguenze per l’Atalanta: “Non è la sede opportuna per affrontare quest’argomento“.