Marsiglia-Psg oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Ligue 1 2022/2023

Oggi andrà in scena la sfida tra Marsiglia e Psg, valida per la 25ª giornata di Ligue 1 2022/2023. Match attesissimo in Francia, il più importante della stagione, tra le migliori squadre del campionato. Il Paris 1° a 57 punti e il Marsiglia 2° a 52. I ragazzi di Tudor cercheranno di colpire un Psg tutt’altro che imbattibile salvato ripetutamente dai suoi campioni, doppietta di Mbappe e gol di Messi al 94′ nella vittoria in rimonta sul Lille per 4-3. Il calcio d’inizio è in programma alle 20:45 allo Stadio Velodrome di Marsiglia. Il match sarà trasmesso in esclusiva Sky sul canale Sky Sport Football (203). Per quanto riguarda lo streaming gli utenti Sky potranno usufruire dell’app mobile Sky Go oppure della piattaforma Now.