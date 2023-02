Liga 2022/2023, caduta inaspettata del Barcellona: l’Almeria vince 1-0

Caduta inaspettata da parte del Barcellona, in settimana eliminato ai sedicesimi di Europa League per mano del Manchester United, contro l’Almeria: la squadra casalinga vince 1-0 grazie alla rete di El Bilal Touré e, grazie a questi insperati 3 punti, rompe una striscia di 3 sconfitte consecutive ed esce dalla zona retrocessione, salendo a quota 25 (+2 sul Valencia 18esimo). I blaugrana, invece, non approfittano dell’1-1 maturato ieri sera tra Real Madrid e Atletico Madrid: il team guidato da Xavi, adesso, ha 59 punti (19 vittorie, 2 pareggi, 2 sconfitte), con un margine di 7 sui ragazzi di Ancelotti, ancora vivi nella corsa al titolo di cui sono campioni in carica. La prestazione del Barcellona è stata assolutamente negativa: 72% di possesso palla più che mai sterile, dal momento che è arrivato solamente un tiro in porta nel corso di tutti i 90 minuti, record negativo in questa stagione. Al contrario, soprattutto, nel primo tempo, gli andalusi si sono resi a più riprese pericolosi, fino a trovare la rete al 24′ che è valsa il settimo successo del loro campionato. Insomma, suona un campanello d’allarme per i blaugrana: dopo la più che mai prematura eliminazione dalle coppe europee, il Barcellona ha adesso l’obbligo di vincere il campionato e di farlo senza lasciare possibilità di rimonta ad un Real Madrid che non va mai sottovalutato.