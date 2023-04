Atalanta-Bologna, si va verso il tutto esaurito al Gewiss Stadium: restano solo biglietti settore ospiti

I tifosi dell’Atalanta sono pronti a sostenere la squadra in questo finale di stagione e ancora una volta hanno risposto presente. In vista della sfida della ventinovesima giornata di Serie A di domani contro il Bologna i settori del Gewiss Stadium riservati ai sostenitori nerazzurri sono tutti esauriti. A comunicarlo è stato lo stesso club bergamasco, sottolineando la disponibilità dei biglietti per il settore ospiti, attiguo alla Curva Sud Morosini, disponibili online fino alle 19:00 di questa sera. La biglietteria dello stadio in viale Giulio Cesare, domani, resterà aperta dalle ore 14 (la gara inizia alle 16.30) per assistenza in caso di malfunzionamento del biglietto/abbonamento, ma non vi verranno effettuati cambi nominativi dei titoli d’ingresso.