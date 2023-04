Udinese-Monza, Palladino: “In campo con testa e cuore, non voglio rilassamenti”

Il tecnico del Monza, Raffaele Palladino, alla vigilia del match della Dacia Arena contro l’Udinese valevole per la ventinovesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023, ha parlato in conferenza stampa: “L’ultima settimana è stata particolare considerate le notizie sul presidente Berlusconi. Dobbiamo andare in campo con testa e cuore. Giochiamo su un campo difficile contro una squadra forte, lì in pochi riescono a fare risultato. A livello di allenamenti arrivano da una buona settimana, i ragazzi hanno reagito bene dopo il ko con la Lazio. Per quanto riguarda la possibile formazione farò le mie scelte in base all’avversario, come sempre. Posso contare su diverse soluzioni, chiunque gioca deve trovare i giusti automatismi perché tutti sanno cosa fare. Non voglio rilassamenti in questo finale di stagione, ci sono ancora molte partite da giocare. Abbiamo fatto un passo falso contro la Cremonese, per il resto abbiamo sfidato tutte big”.