Dopo tre sconfitte consecutive, si rialza finalmente l’Atalanta di Gian Piero Gasperini. Al Gewiss Stadium la Dea si aggiudica un importante match della lotta per un posto in Champions League, imponendosi con il punteggio di 2-0 sul Bologna. Tre punti fondamentali per gli orobici, che mantengono la terza posizione salendo a +4 sulla formazione di Italiano e rimanendo a +2 sulla Juventus di Tudor.

RETEGUI-PASALIC NEI PRIMI 20′

Fischio d’inizio, trascorrono appena due minuti e l’Atalanta passa in vantaggio, con Bellanova che sfreccia alle spalle di Miranda sulla fascia sinistra per poi mettere in mezzo un cross perfetto sul primo palo per Retegui, che anticipa Beukema e fa 1-0. Attorno al 20′ il Bologna spreca una bella opportunità in contropiede e la Dea non perdano pochi istanti topo, quando Retegui si trasforma in assistman per Pasalic, come sempre perfetto nel farsi trovare pronto in area in mezzo a una difesa rossoblù completamente ferma.

La reazione dei felsinei arriva, ma Carnesecchi è fondamentale nel salvare su un bel tiro dal limite di Ndoye, deviandolo sul palo pochi minuti prima dell’intervallo. Inizia ad accendersi anche Orsolini, ma la squadra di Italiano non riesce ad accorciare le distanze prima del duplice fischio. Gasperini deve però assorbire la brutta notizia dell’infortunio di Kolasinac, fuori in barella a causa di un infortunio al ginocchio.

RIPRESA CON POCHE EMOZIONI

Italiano decide di cambiare parecchio al rientro in campo, facendo entrare Cambiaghi, Dominguez e Casale al posto di Fabbian, Orsolini e Lucumì. Ma in reltà nei secondi 45′ non succede granché, se non ancora qualche problema fisico a Casale e Dallinga, e infine lo sfogo di Retegui che ancora una volta viene richiamato in panchina dal suo allenatore e si sfoga con il vice. Ma il risultato resta sul 2-0.

LE PAGELLE DI ATALANTA-BOLOGNA

Mateo Retegui – Voto 8: Non male, per un attaccante che nelle ultime settimane era parso in calando, anche a causa di problemi fisici. E invece anche quest’oggi al Gewiss Stadium si dimostra l’uomo in più per Gasperini. Partita eccezionale, che non si conclude con 90′ in campo perché Gasperini lo richiama a dieci dalla fine.

Jhon Lucumì – Voto 4.5: Prestazione davvero negativa per il difensore rossoblù, che nel primo tempo ne combina di tutti i colori, in particolare nell’occasione del secondo gol. Non è un caso che al 45′ resti poi negli spogliatoi.

IL TABELLINO CON I VOTI

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi 7; Djimsiti 6.5, Hien 7, Kolasinac 6.5 (45’pt Toloi 6); Bellanova 6.5 (36’st Cuadrado sv), De Roon 6.5, Ederson 6.5, Zappacosta 6.5 (40’st Ruggeri sv); Pasalic 7; Lookman 6 (36’st Brescianini sv), Retegui 8 (35’st Maldini sv). In panchina: Rui Patricio, Rossi, Kossounou, Sulemana, Samardzic. Allenatore: Gasperini 7

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia 5.5; De Silvestri 5 (26’st Holm 6), Beukema 4.5, Lucumì 4.5 (1’st Casale 6) (32’st Erlic 6), Miranda 4.5; Pobega 5.5, Freuler 5.5; Orsolini 5.5 (1’st Dominguez 6), Fabbian 5 (1’st Cambiaghi 6), Ndoye 6; Dallinga 5. In panchina: Bagnolini, Pessina, Moro, Castro, El Azzouzi, Aebischer, Odgaard, Lykogiannis, Pedrola. Allenatore: Italiano 5

RETI: 3’pt Retegui, 21’pt Pasalic. Ammoniti: Hien, Zappacosta, Retegui, Toloi, Miranda. Angoli: 4-5. Recupero: 4′; 6′.