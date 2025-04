Nadia Battocletti non si ferma e si conferma sempre più la regina dell’atletica europea: arriva l’oro anche nella 10km agli Europei su strada a Lovanio, in Belgio. Un’altra prestazione super della trentina, che vince così il suo quarto oro continentale in dieci mesi e su tre superfici diverse: quello odierno, infatti, si aggiunge ai due ottenuti lo scorso anno agli Europei su pista a Roma (5 e 10 km) e più di recente ad Antalya nel cross. Insomma, cambia il terreno ma non la sostanza: l’azzurra, che ha compiuto 25 anni ieri, è sempre davanti a tutti.

In particolare, nella gara odierna ha tagliato il traguardo in 31:10, migliorando di nove secondi il primato italiano che aveva fatto segnare lo scorso anno. Dietro di lei la tedesca Eva Dieterich (31:25) che all’ultimo vince lo sprint sulla slovena Klara Lukan (31:26). Come si nota dai tempi, l’arrivo di Battocletti è stato in solitaria: l’argento olimpico dei 10km, infatti, ha da subito assunto il comando delle operazioni, piazzando poi l’attacco decisivo attorno al settimo chilometro: da lì non c’è più stato nulla da fare per le avversarie.

Battocletti ma non solo: oro a squadre per l’Italia

Se Battocletti si è presa la scena, da sottolineare è anche la prova di tutta la squadra femminile. Grazie all’apporto di Sofia Yaremchuk, che cala nella seconda parte di gara ma termina comunque settima in 31:39, e Valentina Gemetto (nona in 31:44), sono tre le azzurre tra le prime dieci. A queste si aggiungono Elisa Palmero (22esima, 32:39), Federica Del Buono (28esima, 32:46) e Gaia Colli (29esima, 32:47): il risultato di tutta la squadra permette all’Italia di vincere l’oro anche a squadre con il tempo di 1:34:33. Da sottolineare anche che Gemetto, al traguardo, ha ricevuto la proposta di matrimonio dal fidanzato Paolo Aimar.

La gara maschile: vince Schrub, nono Faniel

La gara maschile, invece, ha visto il trionfo della Francia, che ha piazzato una bella doppietta con Yann Schrub oro in 27:37 e Etienne Daguinos argento in 27:46. A completare il podio è il padrone di casa, il belga Isaac Kimeli, in 27:58. La doppietta incide in maniera decisiva sull’oro a squadre della Francia, mentre l’Italia è ottava. Il miglior azzurro al traguardo è Eyob Faniel, nono in 28:14, seguito da Francesco Guerra (17esimo in 28:35), Luca Alfieri (30esimo in 29:05), Yassin Bouih (50esimo in 29:48) e dal debuttante Badr Jaafari (52esimo in 29:53).