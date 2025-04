Il GT World Challenge Europe – Endurance Cup inizia dalla 6 Ore del Paul Ricard, che ha visto la vittoria della Bmw M4 GT3 numero 32 del team Wrt. Kelvin van der Linde, Charles Weerts e Ugo De Wilde sfruttano al meglio il nuovo pacchetto EVO e sono i più abili a leggere le condizioni complicate e, soprattutto, mutevoli della gara in Costa Azzurra. A completare il podio sono le due Porsche 911 GT3, con il team Rutronik Racing che si prende la seconda piazza, mentre il team Schumacher CLRT chiude terzo.

Per quanto riguarda le Ferrari, le due vetture di AF Corse – Francorchamps Motors chiudono al quindicesimo posto con la Ferrari 296 GT3 numero 51 di Alessio Rovera, Alessandro Pier Guidi e Vincent Abril, mentre la 50 di Antonio Fuoco, Arthur Leclerc e Eliseo Donno è sedicesima. Le sensazioni della vigilia, che davano un Cavallino lontano dalle prime posizioni, si è puntualmente verificato nel primo weekend. D’altronde, il quattordicesimo e quindicesimo posto in qualifica costringeva i due equipaggi a una rimonta complicata. Rovera-Abril-Pier Guidi disputano un’ottima prima parte di gara risalendo fino alla sesta posizione. Ma è nella parte finale, quando scende la notte, che la 51 perde terreno.

GT World Challenge, le altre categorie: Ferrari vince in Bronze

I sorrisi per la Ferrari arrivano dalla categoria riservata a equipaggi formati da professionisti e gentlemen drivers. Qui, di Ferrari sul podio ce ne sono ben due, entrambe del team Kessel Racing. A prendersi la vittoria è la numero 74 di Blattner-Marschall-Laursen, che lungo tutte le sei ore gestisce le diverse situazioni non lasciando mai il vertice della corsa. E tutto questo nonostante una penalità di 20 secondi per non aver rispettato il tempo di rifornimento. Gara di rimonta, invece, per la vettura numero 8 di Rosi-Schirò-Fumanelli. Dopo un contatto nelle prime fasi di gara, l’equipaggio rosso è costretto a recuperare posizione su posizione, passando dalla tredicesima alla terza piazza finale.

Il prossimo appuntamento del GT World Challenge – Endurance Cup è in programma all’Autodromo Nazionale di Monza dal 30 maggio all’1 giugno. Nel frattempo si disputeranno anche le prime due tappe della Sprint Cup – entrambe nel mese di maggio, dal 3 al 4 a Brands Hatch e dal 16 al 18 Zandvoort – oltre al prologo della 24 Ore di Spa dal 13 al 14 maggio.