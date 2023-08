Atalanta, abbonamenti gare casalinghe Europa League: 3.000 tessere nella prima giornata di vendita

Nella prima giornata di vendita per gli abbonamenti per le tre partite casalinghe dell’Europa League 2023/2024, l’Atalanta ha registrato 3.014 tessere. Tale fase è dedicata alla prelazione degli abbonati al campionato in Curva Nord Pisani e Tribuna Rinascimento e terminerà alle 19 di domenica 27 agosto. La seconda fase, che riguarda i tesserati di Tribuna Centrale e d’Onore, si aprirà invece dalle 10 del 28 agosto alle 19 del 29 agosto. Questi ultimi non potranno mantenere il posto del campionato, come prevedono le riservazioni destinate all’Uefa, bensì dovranno sceglierselo liberamente tra quelli disponibili in ogni settore. Infine, la vendita libera prenderà il via dalle 10 del 30 agosto alle 19 del 6 settembre, salvo esaurimento posti, e sul circuito VivaTicket sia on line (atalanta.vivaticket.it) che fisico