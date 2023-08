Milan, Sky: si discute con il PSG per il prestito di Ekitike

Il Milan, che ha ufficializzato in questi minuti Pellegrino, vuole compiere subito il decimo colpo di questa campagna acquisti ancora in corso. I rossoneri vorrebbero infoltire ancora il reparto offensivo con un profilo giovane e di prospettiva. Tutto o comunque molto sembra dipendere dal destino di Lorenzo Colombo, nome caldissimo in chiave Monza.

Secondo Sky Sport, il Milan starebbe discutendo in queste ore con il PSG per Ekitike: i rossoneri spingerebbero il prestito con diritto di riscatto e di conseguenza senza obbligo. Inoltre, l’ingaggio del giocatore di 3 milioni di euro sarebbe ritenuto dal Milan che vorrebbe dai parigini anche un contributo da questo punto di vista. Da capire se i rossoneri porteranno avanti il discorso, e se soprattutto il PSG aprirà a queste condizioni. In ottica uscite, oltre a Colombo, attenzione alle sirene spagnole per Saelemaekers che potrebbe partire. Su di lui c’è il Betis Siviglia che ha già trovato l’accordo con il giocatore, mentre l’offerta per il cartellino è ancora valutata troppo bassa dal club rossonero. Furlani chiude al prestito, si inizierebbe a trattare solo per un’operazione a titolo definitivo.