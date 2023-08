Tennis, Serena Williams mamma per la seconda volta: è nata Adira River

Serena Williams, leggenda del tennis, ha dato alla luce la sua seconda figlia. Ad annunciarlo è stato il marito, Alexis Ohanian, che in un lungo post ha scritto: “Benvenuta, Adira River Ohanian. Sono grato di annunciare che la nostra casa collabora con amore: una neonata felice e in salute e una mamma felice e in salute. Serena, ora mi hai fatto un altro regalo incomparabile: sei la GMOAT (Greatest Mom Of All Time, ndr). Grazie a tutto lo straordinario staff medico che si è preso cura di mia moglie e di nostra figlia. Non dimenticherò mai il momento in cui ho presentato Olympia (primogenita della coppia, ndr) alla sua sorellina“.

Welcome, Adira River Ohanian. I'm grateful to report our house is teaming with love: a happy & healthy newborn girl and happy & healthy mama. Feeling grateful. @serenawilliams you've now given me another incomparable gift — you're the GMOAT. Thanks to all the amazing medical… pic.twitter.com/AUwvt8JprI — Alexis Ohanian 🧠 (@alexisohanian) August 22, 2023