Cambia l’orario della finale di FA Cup tra Manchester City e Manchester United. Il match, inizialmente in programma domenica 3 giugno alle 15 italiane, 14 inglesi, è stato posticipato di un’ora e inizierà alle 16 italiane. Grande occasione per la squadra di ten Hag per vincere un trofeo, dopo l’uscita in Europa League ai quarti di finale con il Siviglia.