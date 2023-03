Atalanta, Percassi: “Finalmente chiarita la bontà dei nostri comportamenti”

“Finalmente, dopo tanti anni, una sentenza che chiarisce definitivamente la bontà dei comportamenti di Atalanta”, queste le dichiarazioni del Presidente Antonio Percassi all’Ansa. Quest’ultimo ha rilasciato diverse affermazioni inerenti alle ipotetiche fatture false per operazioni inesistenti nell’ambito della compravendita di giocatori nel periodo 2009-2014. La posizione di Atalanta Bergamasca Calcio, come specificato dal club lo scorso 4 novembre in una nota, era relativa a due fatture emesse nel 2012 e 2013 per 10.500 euro di Iva, già passate comunque al vaglio delle Commissioni Tributarie senza contestazioni né procedimenti a carico.