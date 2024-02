Ansa – Inter, Juventus e Milan incontrano Gravina: “Serie A a 18 squadre”

Nel pomeriggio odierno di venerdì 9 febbraio, si è tenuto in Federcalcio un incontro tra il presidente della Figc Gabriele Gravina e Inter, Juventus e Milan. Le tre squadre erano rappresentate rispettivamente dall’ad Beppe Marotta, dall’ad Maurizio Scanavino e dal dirigente Francesco Calvo, dal presidente Paolo Scaroni, collegato in videoconferenza. Ad apprenderlo è l’ANSA, che sottolinea come il tema principale di tale incontro sia stato il passaggio della serie A da 20 a 18 squadre. Nonostante il malcontento di molte squadre, le tre big sono favorevoli ed hanno espresso il proprio punto di vista al numero uno federale. Entra nel vivo dunque il dibattito su questa possibile riforma, già diventata realtà in Germania e in Francia.