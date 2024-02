FANTACALCIO – Salernitana-Empoli, gol Cambiaghi o autogol Zanoli? La decisione della Lega

Episodio da fantacalcio in Salernitana-Empoli con il gol di Cambiaghi che in realtà è un autogol netto a opera di Zanoli. La decisione della Lega è immediata, si tratta di autorete del nuovo arrivo dal Napoli e non della prima rete in questo campionato dell’attaccante azzurro: il suo tiro-cross è sì indirizzato nello specchio, ma la giocata di testa dell’esterno campano è volontaria e consapevole, pertanto giusto assegnare l’autorete. -2 al Fanta per chi ha Zanoli e non +3 di Cambiaghi.