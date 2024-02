Il Burkina Faso ha deciso di non rinnovare il contratto di Hubert Velud, ct che guidava la Nazionale dall’aprile del 2022. Il tecnico aveva un contratto biennale e lascia la panchina dopo l’eliminazione agli ottavi in Coppa d’Africa. Il Burkina Faso è infatti stato fermato dal Mali, dopo aver concluso il proprio girone in seconda posizione.