Andrea Agnelli: “Juventus? Fatto tutto secondo le regole. Su Superlega ho coscienza pulita”

“Rimango convinto che tutto ciò che abbiamo fatto, lo abbiamo fatto secondo le regole, secondo gli standard finanziari. Sulle plusvalenze, da quando il calcio si è trasformato da gioco in business non ha evoluto la sua governance per amministrare il business”. Lo ha detto l’ex presidente della Juventus, Andrea Agnelli, in un’intervista al Financial Times: “È giusto dire che la maggior parte dei club perde soldi? Sì. Ma o siamo tutti incompetenti oppure il sistema ha qualche carenza. Ronaldo alla Juve è stata una buona mossa. Datemi Ronaldo e fatemelo schierare senza pandemia, sarebbe stata un’altra storia”.

Ancora sulla Superlega: “Non ho puntato una pistola alla testa di nessuno. Hanno firmato tutti liberamente. Alcuni erano più coscienti. Ma hanno firmato tutti liberamente. Ceferin e Uefa? Sono invidiosi. Non lo so di cosa. Il fatto che ho un obiettivo e cerco di raggiungerlo. Senza compromessi. La mia sensazione è che il tempo sarà galantuomo. E le cose probabilmente, si spera, prima o poi andranno bene. In caso contrario, ancora una volta, la mia coscienza è super pulita. Dobbiamo trovare i club, perché se non abbiamo i club per partecipare alla competizione non possiamo raggiungere i consumatori”.