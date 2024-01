Juventus-Empoli, Nicola: “Dobbiamo fare una partita gagliarda. Siamo curiosi”

Il livello si alza perché incontriamo una squadra alla quale è difficile trovare punti deboli visto il cammino che sta facendo. Io credo che la settimana di lavoro che abbiamo concluso è stata una settimana in cui i ragazzi si sono preparati. Dobbiamo avere consapevolezza in noi stessi”. Queste le parole dell’allenatore dell’Empoli, Davide Nicola, in conferenza stampa alla vigilia della sfida in casa della Juventus: “Per noi dovrà essere una partita di grandissima curiosità, deve darci il gusto di verificare la nostra identità. Siamo curiosi, vogliosi. Dovremo fare una partita gagliarda. Si sono aggregati al gruppo Pezzella e Baldanzi”.

Sul modo di giocare e sul mercato: “Dipende da che tipo di possesso palla è. Nella nostra idea di identità il possesso palla è funzionale al gioco che vogliamo fare. Io la partita me la voglio giocare mantenendo la palla. E dovremo farlo essendo lucidi e veloci. Nell’ultima gara dal punto di vista delle occasioni sono state 6 per l’Empoli e 2 per il Monza. Lo scopo è sempre produrre occasioni perché più se ne creano e più possibilità ci sono di segnare. Mercato? Risponderei volentieri, ma il mercato è una distrazione per noi in questo momento. Adesso pensiamo alla Juve, poi penseremo ad eventuali innesti, se servono”.