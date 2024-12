La stagione di Nba, in questi primi mesi, ha già dato spunti molto interessanti in vista di quello che succederà nel nuovo anno. Tra conferme importanti e qualche sorpresa, fino a formazioni che sembrano finalmente aver raggiunto una maturità tale da poter ambire a qualcosa di davvero prestigioso. Senza dimenticare i grandissimi nomi, pronti a far saltare il banco quando saremo a ridosso della post season. Ecco, quindi, cosa possiamo aspettarci dal 2025 nella più importante competizione cestistica del mondo.

CLASSIFICHE e RISULTATI NBA

Nba, Oklahoma e Cleveland fanno sul serio

Innanzitutto, nel 2025 sarà molto interessante vedere se le due franchigie che stanno comandando le due Conference riusciranno a confermarsi a questi livelli. A Ovest, Oklahoma sembra aver completato il percorso di ricostruzione iniziato ormai cinque anni fa. Proprio uno dei giocatori arrivati quell’anno, Shai Gilgeous-Alexander, è la stella assoluta di una squadra capace di divertire davvero chi la guarda. Solidi nella propria metà campo, i Thunder colpiscono per la loro capacità di leggere i movimenti delle difese avversarie e di agire di conseguenza, oltre ad essere a dir poco letali quando trovano spazio per le loro transizioni rapidissime.

Passando a Est, c’è un’altra squadra che sta riscrivendo la propria storia: si tratta di Cleveland, che dopo aver iniziato la stagione con nove vittorie e zero sconfitte, firmando il nuovo record di franchigia, si è spinta fino a un incredibile 15-0. Un risultato che rappresenta il secondo miglior score della storia, eguagliando gli Houston Rockets 1993/1994 e i Washington Capitols 1948/1949 (inarrivabile, invece, il 24-0 di Golden State nel 2015/2016). Numeri chiaramente non casuali, perché Oklahoma ha fin qui messo in mostra un’invidiabile capacità di crearsi tiri “aperti”, sostenuti, tra gli altri, dal talento di Evan Mobley, mentre Jarrett Allen non fa mai mancare il proprio apporto difensivo.

Boston: partenza a rilento, ma restano i favoriti

C’è, poi, il capitolo Boston Celtics. La squadra di Joe Mazzulla rimane, sulla carta, la favorita per la vittoria finale, anche secondo quelli che erano i sondaggi di inizio stagione. Il calo rispetto allo scorso anno è evidente, ma è anche vero che nel 2023/2024 i Celtics hanno disputato una delle migliori stagioni della storia della lega. Infatti, per quanto i Celtics non siano più così dominanti (come dimostrano anche i due KO a Natale), fanno comunque parte delle uniche quattro squadre, insieme a Memphis, Cleveland e Oklahoma, a comparire sia nella top-10 delle statistiche offensive sia in quella delle statistiche difensive. Ad ogni modo, il cambio nel modo di giocare è evidente: poco movimento di palla e di giocatori, e un incremento notevole di tiri da tre (oltre la metà dei tentativi) spesso, però, contestati. C’è da credere, quindi, che con il passare dei mesi la condizione dei Boston migliori sempre più.

E poi, come non citare tutti gli altri grandi nomi? A partire dai Los Angeles Lakers di un LeBron James appena diventato 40enne (“se volessi, potrei giocare a questi livelli per altri sei o sette anni, ma non lo farò”, assicura) fino ai Golden State Warriors di Steph Curry, passando per i Dallas Mavericks di Luka Doncic e i Denver Nuggets di Nikola Jokic. Squadre a cui in questo momento sembra mancare qualcosa, ma che con i loro trascinatori puntano comunque ad arrivare fino in fondo a questa Nba. Insomma, la stagione è appena cominciata, non resta che mettersi comodi e prepararsi a vivere lo spettacolo che il nuovo anno ci porterà.

Da dove si riparte

Analizzati alcuni degli spunti più interessanti basandoci su quanto visto finora, ecco, infine, come si riparte nel nuovo anno, con le classifiche delle due Conference.

-EASTERN CONFERENCE

Cleveland Cavaliers 28-4

Boston Celtics 23-9

New York Knicks 23-10

Orlando Magic 20-14

Atlanta Hawks 18-15

Milwaukee Bucks 16-14

Miami Heat 16-14

Indiana Pacers 16-17

Chicago Bulls 15-18

Detroit Pistons 14-18

Philadelphia 76ers 13-17

Brooklyn Nets 12-20

Charlotte Hornets 7-25

Toronto Raptors 7-25

Washington Wizards 5-24

-WESTERN CONFERENCE

Oklahoma City Thunder 26-5

Memphis Grizzlies 22-11

Houston Rockets 21-11

Dallas Mavericks 20-13

Los Angeles Clippers 19-13

Los Angeles Lakers 18-13

Denver Nuggets 18-13

Minnesota Timberwolves 17-14

San Antonio Spurs 16-16

Golden State Warriors 16-16

Phoenix Suns 15-16

Sacramento Kings 14-19

Portland Trail Blazers 11-21

Utah Jazz 7-24

New Orleans Pelicans 5-28