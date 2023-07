Amichevoli estive 2023: l’Atalanta travolge 10-0 il Locarno, tonfo Genoa contro il Venezia

L’Atalanta rispetta il pronostico della vigilia e sconfigge comodamente il Locarno, nella terza sfida in calendario in questo serrato periodo di preparazione in vista della nuova stagione che il via tra poco più di un mese. 10-0 il punteggio in favore della squadra di Gasperini, che diverte e si diverte nel ritiro di Clausone. Spiccano le doppiette di Lookman, Muriel e Koopmeiners, mentre non riesce a segnare Hojlund nonostante i numerosi tentativi.

I RISULTATI DI TUTTE LE AMICHEVOLI GIORNO PER GIORNO

Sconfitta pesante invece per il Genoa, che cede il passo al Venezia con un sonoro 4-1. Si tratta pur sempre di un’amichevole estiva del precampionato, perciò è presto per lanciare l’allarme. Fatto sta che perdere non è mai piacevole, tanto meno in maniera così severa. I ragazzi di Gilardino concedono due rigori ma se ne procurano altrettanti (segnando però solo uno). Alla lunga tuttavia sono i lagunari ad essere superiori ed imporsi.

ATALANTA-LOCARNO 10-0: Tutto facile per l’Atalanta, che grazie a cinque reti per tempo batte il Locarno con un sonoro 10-0. Ad aprire le danze è Lookman, che alla mezz’ora sigla anche la doppietta. A segno poi Pasalic e i due esterni Maehle e Zappacosta. Nella ripresa c’è invece gloria per il neo acquisto Adopo, a segno con una botta dal limite. Doppiette infine per Muriel, acclamato dai tifosi, e Koopmeiners.

GENOA-VENEZIA 1-4: Primo tempo caratterizzato da ben quattro rigore. Il primo è per il Genoa, ma Gudmundsson lo sbaglia. A segno invece per il Venezia Pohjanpalo e Pierini. Lo stesso Gudmundsson poi si riscatta andando a segno dagli 11 metri, tuttavia nel secondo tempo sono i lagunari a salire in cattedra. Le reti di Andersen e Busio fissano il punteggio sul 4-1.