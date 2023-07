F1 GP Ungheria 2023, Leclerc: “Mancato un po’ di passo, confido nei prossimi aggiornamenti”

“È mancato un po’ di passo, che invece si era visto nelle libere. Il nuovo format? Non è un alibi, anche perché è uguale per tutti“. Così Charles Leclerc al termine delle qualifiche del GP d’Ungheria di F1, in cui non è andato oltre il sesto posto. Il pilota della Ferrari ha spiegato: “Il giro nel Q3 mi sembrava buono, ma ho perso qualcosa. Sotto alcuni aspetti fatichiamo, venendo preceduti anche da avversari come la McLaren, che oggi è andata bene. Mi auguro che i prossimi aggiornamenti ci consentano di tornare a lottare con loro. Degrado gomma? Non sembrava negativo, ma in vista della gara dovremo lavorare parecchio sulla gestione“.