Psg, nessuna frattura per Neymar. Tra due giorni nuova valutazione

Il Paris Saint-Germain può tirare un primo sospiro di sollievo, poiché Neymar non ha riportato nessuna frattura dopo l’infortunio che lo ha costretto ad abbandonare il campo in barella nella sfida di Ligue 1 contro il Lille. Il brasiliano, come riportato dal club parigini, ha subito una distorsione alla caviglia e si è sottoposto oggi a una risonanza magnetica che non ha rilevato alcuna frattura: “Una nuova valutazione dei legamenti sarà effettuata tra 48 ore”, si legge nel comunicato. Per quanto riguarda Nuno Mendes, anche lui vittima di un infortunio nel match di oggi, è stata riscontrata una piccola distensione del legamento interno del ginocchio destro: “Una nuova valutazione sarà effettuata tra 48 ore”.